RB Volleys zeigen Qualität gegen Netzhoppers

Noch Vorsicht beim Favoriten Berlin, Enttäuschung beim Herausforderer Netzhoppers: Mit dem klaren Sieg der BR Volleys zum Playoff-Start zementiert sich das alte Kräfteverhältnis. «Wenn wir an diese Leistung anknüpfen können, sind unsere Chancen auf das Halbfinale groß», erklärte Volleys-Mittelblocker Anton Brehme.

In Erinnerung an die bislang eher wechselvolle Saison, in der die Netzhoppers den Lokalrivalen BR Volleys aus dem Pokal geschmissen hatten, bleiben die Berliner aber vorsichtig. «Wir denken weiter Schritt für Schritt», sagte Diagonalangreifer Benjamin Patch nach der souveränen Vorstellung im ersten Viertelfinalspiel der Serie «Best of three». Schon in der zweite Begegnung am kommenden Dienstag in der Max-Schnmeling-Halle können die Berliner den Halbfinal-Einzug perfekt machen. Gewinnen die Netzhoppers, müsste tags darauf ein drittes Spiel an gleicher Stelle über das Weiterkommen entscheiden.