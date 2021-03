21 Prozent weniger Rente für Frauen

Brandenburgs Gleichstellungsbeauftragte Manuela Dörnenburg kritisierte mit Blick auf den sogenannten Equal Pay Day die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen. «Trotz der positiven Tendenz der letzten Jahre, ist hier noch nicht von fairer Bezahlung zu sprechen», so Dörnenburg am Mittwoch.

Nach Zahlen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg verdienten Frauen im vergangenen Jahr in Brandenburg pro Stunde durchschnittlich 17,18 Euro brutto und damit rund 6 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen mit 18,23 Euro. Bundesweit beträgt der Unterschied 18 Prozent. Das Ministerium erklärte die vergleichsweise niedrige Differenz damit, dass in Brandenburg verhältnismäßig wenig Frauen in Minijobs arbeiteten. Im Schnitt arbeiteten Männer 39,2 und Frauen 34 Stunden pro Woche - und damit 5,2 Stunden weniger. Bundesweit seien es 8,2 Stunden weniger.