Woidke verteidigt Regelung zu Corona-Notbremse

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat das Fehlen einer automatischen Notbremse für Corona-Lockerungen in der Verordnung des Landes gegen wachsende Kritik verteidigt. «Das ist ein Sturm im Wasserglas», teilte Woidke am Dienstag in Potsdam mit. «Wir gehen einen ausgewogenen Weg, der verschiedene Aspekte berücksichtigt und auf der MPK-Rahmenvereinbarung vom 3. März beruht.» Bund und Länder hatten bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) beschlossen, dass die bisherigen Corona-Regeln vor den jüngsten Lockerungen wieder eintreten, wenn der Wert neuer Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche über 100 steigt.

Woidke sagte, wenn sich die Sieben-Tage-Inzidenz landesweit beharrlich der 100 nähere, werde die Landesregierung über konkrete Schritte entscheiden für den Fall, dass der Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird. «Dies ist auch juristisch begründet, denn harte Grundrechtseinschränken durch einen erneuten harten Lockdown dürfen nach unserer Auffassung nicht automatisch erfolgen, sondern bedürfen einer sachgerechten und aktuellen Bewertung.» Die Kreise und kreisfreien Städte seien zudem grundsätzlich aufgefordert, zusätzliche Schritte zur Eindämmung zu ergreifen, besonders wenn der Wert von 100 erreicht sei. Wenn ein Wert von 200 über drei Tage gerissen werde, würden dort automatisch mindestens die Lockerungen seit diesem Montag zurückgenommen.

Linksfraktionschef Sebastian Walter hält das nicht für eine Notbremse. «Wenn sie eine Notbremse sein soll, dann (...) kann ich nur hoffen, dass bei einer 200er-Inzidenz auch alle Airbags wirklich funktionieren und die Airbags sehe ich gerade nicht», sagte Walter. «Das ist ein absolutes Chaos, das die Landesregierung hier hergestellt hat.» Dagegen sagte der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Péter Vida: «Wir begrüßen, dass die Landesregierung Brandenburg hier offenbar etwas großzügiger verfahren will als der Bundesdurchschnitt.» Das sei auch angesichts wirtschaftlicher und psychischer Belastungen gut.

CDU-Fraktionschef Jan Redmann verteidigte wie Woidke die bestehende Regelung und sprach von einem Missverständnis. «Sollte die Inzidenz in Brandenburg (...) wieder auf die 100er zulaufen, dann werden wir natürlich in Brandenburg uns das sehr genau angucken und auch zu Verschärfungen greifen müssen», sagte er. «Wogegen wir uns lediglich gewandt haben, ist der Automatismus.»