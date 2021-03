Gesundheitsministerin sieht Corona-Öffnungen kritisch

Seit Montag können bisher geschlossene Einzelhandelsgeschäfte in Brandenburg mit vorheriger Terminvereinbarung wieder öffnen - Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sieht das nicht ohne Bedenken. «Das ist schon eine schwierige Situation, dort weitere Öffnungen zu haben», sagte sie am Montag im Gesundheitsausschuss des Landtags. Es gebe Erfolge bei der Eindämmung der ursprünglichen Variante des Coronavirus. «Aber wir haben praktisch ein zweites Infektionsgeschehen mit den Mutationen - da gehen die Zahlen nach oben.»

Wann Cafés und Gaststätten wieder öffnen können, ließ die Ministerin offen. «Bei uns sind in dieser Richtung jetzt noch keine Öffnungsschritte vorgesehen worden», sagte Nonnemacher mit Blick auf die Kabinettssitzung in der vergangenen Woche.

In Brandenburg dürfen auch Museen und Gedenkstätten seit diesem Montag wieder für Besucher öffnen. Das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst (BLMK) in Cottbus macht am Dienstag auf, das Museum Barberini öffnet erst am Samstag (13. März).