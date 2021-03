Anstieg von häuslicher Gewalt - Stübgen: «beängstigend»

In Brandenburg hat die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt im vergangenen Jahr während der Corona-Pandmie stark zugenommen. Das geht aus der Kriminalstatistik (PKS) hervor, die Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Montag gemeinsam mit Polizeipräsident Oliver Stepien vorgestellt hat. Demnach stieg die Zahl der Straftaten in diesem Bereich um 19,8 Prozent auf 5235 Fälle, im Jahr 2019 waren es 4371 Fälle. Das sei ein «beängstigender» Anstieg und eine nicht hinnehmbare Entwicklung, sagte Stübgen.

«Das Menschen häufiger zu Hause blieben, sich Existenzängste breitmachten und der Zugang zu Hilfsangeboten erschwert war, sind erste Erklärungsansätze.» Stübgen kündigte mit Blick auf die hohe Dunkelziffer in diesem Bereich an, dass sein Ministerium die Möglichkeit einer «phänomenbezogenen Dunkelfeldstudie» prüfe.

Unter häusliche Gewalt fallen laut Definition der Polizei alle Formen physischer, psychischer und sexueller Gewalt, die gegenüber Personen stattfindet, die in enger Beziehung zum Täter stehen.

Erfreulich ist Stübgen zufolge der Rückgang der Kriminalität in Brandenburg insgesamt und die höhere Aufklärungsquote durch die Polizei. Die Zahl der Straftaten erreichte laut Statistik einen historischen Tiefststand im Land. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 162 941 Straftaten registriert - ein Rückgang um 8887 Straftaten (5,2 Prozent) im Vergleich zu 2019.