Museen können in Brandenburg öffnen: Mit Hygienekonzepten

In Brandenburg öffnen die Museen: Durch die von der Landesregierung beschlossenen kleinen Schritte zur Lockerung der Corona-Beschränkungen ist das ab Montag wieder möglich. Voraussetzung ist, dass sich die Infektionslage nicht verschlechtert.

Am Dienstag öffnet nach ihren Angaben das Haus in Cottbus - Besuche sind allerdings nur mit Anmeldung möglich. Die Ausstellung in der Rathaushalle Frankfurt (Oder) hingegen kann wegen der niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt auch ohne Voranmeldung besichtigt werden. Der Zutritt sei aber nur mit medizinischen Masken gestattet.