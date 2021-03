Woidke will Defizite bei Corona-Impfungen abstellen

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dringt auf eine schnelle Ausweitung der Corona-Impfungen und sieht Defizite in der bisherigen Impfstrategie. «Wir wollen und wir müssen gemeinsam besser werden», sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur nach der ersten Sitzung des sogenannten Corona-Impfkabinetts am Dienstag. «In den letzten acht Wochen gab es noch keine Impfstoffe.» Das sei jetzt anders. «Es ist daher nicht akzeptabel, wenn Brandenburg bei der Impfquote bei den Erstimpfungen bundesweit auf dem letzten Platz liegt. Das geht so nicht. Hier ist schnelle Abhilfe vonnöten.»

Die Impfungen waren in den vergangenen Wochen eher schleppend vorangegangen, bis wieder Impfstofflieferungen kamen. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) steht deshalb in der Kritik. Zuvor hatte SPD-Fraktionschef Erik Stohn mehr Tempo gefordert und den grünen Koalitionspartner damit indirekt kritisiert.

Nach Ansicht des Regierungschefs geht es vor allem um eine engere und bessere Abstimmung der Corona-Maßnahmen zwischen allen Ebenen einschließlich der Landkreise. «Es geht darum, gemeinsam effizienter zu werden, wo dies möglich und geboten ist. Und ich persönlich finde: Es ist geboten.» Kreise, Kommunen, Krankenhäuser hätten Hilfe angeboten. «Hier wollen wir unbürokratischer als bisher, schneller und pragmatischer handeln. Das betrifft Information, Erreichbarkeit, Terminvergabe und Impfung selbst, gerade bei den besonders vulnerablen Personen.»

Das Corona-Kabinett war nach Angaben der Staatskanzlei auf deren Initiative eingerichtet worden. Daran nehmen Woidke, Nonnemacher, Innenminister Michael Stübgen (CDU), Staatskanzleichefin Kathrin Schneider und Finanzministerin Katrin Lange (beide SPD) teil.