Zahl antisemitischer Straftaten stieg 2020 um ein Drittel

Die antisemitischen Straftaten in Brandenburg haben im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Die Polizeistatistik verzeichnet 147 solche Delikte, 48 mehr als ein Jahr zuvor, wie aus der Antwort des Innenministeriums in Potsdam auf eine Anfrage aus der Linksfraktion im Landtag hervorgeht. 2018 wurden 95 Straftaten gemeldet, darunter drei Angriffe auf Objekte jüdischen Lebens.

Bis auf wenige Ausnahmen ordnete die Polizei die Straftaten im vergangenen Jahr rechtsradikalen Tätern zu. Jeweils zwei Delikte wurden als religiös und ausländerfeindlich eingestuft, in einem Fall gab es keinen politischen Hintergrund. Die Zahlen gelten als vorläufig, da es bei den polizeilichen Statistiken immer wieder Nachmeldungen zu früheren Straftaten gibt.

Unter den 147 Straftaten sind sieben Anschläge auf jüdische Einrichtungen. So wurden zum Beispiel Informations- oder Gedenktafeln an Mahnstätten beschädigt und Türen von einer Synagoge und einem jüdischen Gemeindehaus beschmiert. In vier Fällen handelte es sich auch um Hakenkreuz-Schmierereien.