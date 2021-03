DTM auf dem Lausitzring: Vorverkauf gestartet

Trotz der anhaltenden Pandemie-Situation hat der Kartenvorverkauf des Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) begonnen.

Die DTM-Fans - rund 60 000 Zuschauer kamen in der vorletzten Saison zu den beiden Rennen in die Lausitz - haben laut der ITR trotz der Umstände das Interesse nicht verloren. «Die Interaktion auf den sozialen Plattformen ist so hoch, wie selten zuvor und man merkt den Fans an, dass sie sich auf die neue Saison freuen.»