Silvio Wolf als AfD-Direktkandidat gewählt

Nach dem Verzicht des Landtagsabgeordneten Andreas Kalbitz auf eine Bewerbung bei der Bundestagswahl ist bei der Wahlversammlung in Senftenberg Silvio Wolf als Direktkandidat für die AfD in Südbrandenburg gewählt worden. Der Kreischef der AfD Oberspreewald-Lausitz habe sich in der Stichwahl gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten Norbert Kleinwächter durchgesetzt, teilte die stellvertretende AfD-Landesvorsitzende Birgit Bessin als Versammlungsleiterin am Sonntag mit. Insgesamt hatte es neun Bewerber für die Direktkandidatur der AfD im Bundestagswahlkreis 65 (Elbe-Elster/Oberspreewald-Lausitz II) gegeben. Darunter waren auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Steffen Kortré und Leyla Bilge, die 2018 zu zwei rechten «Frauenmärschen» in Berlin aufgerufen hatte.

Der aus der AfD ausgeschlossene Kalbitz hatte am Samstagabend mit einer Erklärung auf Facebook auf eine Kandidatur verzichtet. Er habe sich «nach gründlicher Abwägung dazu entschlossen, eine Bundestagskandidatur nicht zu erwägen», schrieb er. Der 48-Jährige warf Teilen des Bundesvorstandes «Führungsunfähigkeit und Erfolglosigkeit» vor. Die AfD sei deshalb in einer «innerparteilich angespannten und politisch geschwächten Situation». Er wolle «existente Fliehkräfte» nicht weiter befördern.

© Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH Pflegekraft statt Superkraft... …und trotzdem heldenhaft. Wenn du auch ein unschlagbarer Teamplayer bist, dann bewirb dich jetzt als Pflege-Held*in auf vivantes-karriere.de! mehr

Vor der Wahlversammlung hatten am Sonntag nach Angaben von Beobachtern rund 400 Menschen in Senftenberg gegen die Parteiveranstaltung demonstriert. Der Protest des Bündnisses «Demokratisches Senftenberg» hatte sich ursprünglich insbesondere gegen eine mögliche Kandidatur von Kalbitz richten sollen.

«Wir demonstrieren trotzdem, weil diese AfD aus unserer Sicht insgesamt als verfassungsfeindliche und undemokratische Partei einzustufen ist - das hängt nicht nur an Herrn Kalbitz», sagte die Sprecherin des Bündnisses, Lore Seidel. Nach einem Marsch zum Versammlungsort der AfD wurde die Demonstration mit einer Kundgebung auf dem Marktplatz beendet.