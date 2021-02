Corona-Fall: Regionalligist Energie Cottbus in Quarantäne

Der Fußball-Regionalligist Energie Cottbus muss den Trainingsbetrieb wegen eines Corona-Falls vorerst aussetzen. Wie der Club am Freitag mitteilte, begaben sich die komplette Mannschaft sowie Trainer- und Betreuerstab nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Cottbus bis auf Weiteres in häusliche Quarantäne. Am Freitagnachmittag war bei einem Spieler ein Corona-Test positiv ausgefallen. Dieser hat sich offenbar im familiären Umfeld angesteckt, da dort nach Auskunft des Vereins zuvor ebenfalls ein positiver Corona-Befund aufgetreten war.

