Briefe an den Osterhasen: Meister Lampe im Frühlingsstress

Lotti Langohr hat ausgeschlafen. Für das Oberlausitzer Osterhasenpostamt beginnt gut einen Monat vor Ostern und mit den ersten Frühlingstemperaturen die 16. Saison. «Die ersten Briefe sind da, sogar aus Russland haben wir schon Post», sagt Steffi Rücker. Die Mitarbeiterin des Kinder- und Jugenderholungszentrums «Querxenland» in Seifhennersdorf (Landkreis Görlitz) schlüpft bereits seit 2008 in die Rolle der langohrigen Adressatin - und beantwortet vor allem jedes Schreiben.

Gut 1500 Briefe landeten im vergangenen Jahr im Postkasten. «Es gab aber schon Jahre mit über 3000 Osterwünschen aus aller Welt», sagt Rücker. So kommen die Osterbriefe aus fernen Ländern, wie Hongkong, Brasilien oder Taiwan, aber auch aus der Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Irland, Österreich, Polen oder Tschechien - und vor allem aus Deutschland. Der weiteste Brief wurde laut Rücker von den Philippinen auf den Weg gebracht. Zuweilen sind die Adressanten aus der Ferne Auswanderer mit Erinnerungen an die alte Heimat, manchmal ausländische Studenten, die die Region kennen. Die Adresse des Osterhasenpostamtes in Seifhennersdorf verbreitet sich immer häufiger über die sozialen Netzwerke.