Weltkriegsbombe in Cottbuser Innenstadt entdeckt

In der Innenstadt von Cottbus ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Der Fundort befinde sich in der Virchowstraße. In diesem Gebiet liegen unter anderem Geschäfte und Wohnhäuser und ein Theater. Details zum Fund und weiteren Maßnahmen wollte die Stadt im Verlauf des späteren Nachmittags mitteilen. Es seien derzeit noch weitere organisatorische Abstimmungen notwendig, hieß es. Zunächst hatten der RBB und die «Lausitzer Rundschau» berichtet.

