Nonnemacher: Digitalisierung der Gesundheitsämter wichtig

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hält die Digitalisierung der Gesundheitsämter vor allem mit Blick auf die Corona-Pandemie für einen ganz wichtigen Schritt. «Ziel ist es, durch Digitalisierung vorhandene Ressourcen auf die aktuelle Bekämpfung und Verhütung von Infektionskrankheiten beim Menschen zu konzentrieren», sagte sie in einem Video-Statement zur 16. Brandenburger Landeskonferenz «Digitalisierung im Gesundheitswesen» am Mittwoch.

Mit Bezug auf die Impfstrategie sagte Nonnemacher, deren Umsetzung sei «momentan meine größte Sorge im Amt». Sie sei eine besondere Herausforderung in den letzten und den kommenden Wochen. Aktuell gehe es darum, die Impfung von weiteren Bevölkerungsgruppen wie Grundschullehrern und Erziehern und in den Arztpraxen vorzubereiten.

Ab kommender Woche soll - neben dem Impfen in den Zentren, durch die mobilen Teams in Pflegeheimen und den Kliniken - in einem Modellversuch zunächst in fünf Praxen geimpft werden, noch im März soll diese Zahl dann auf 50 Praxen erhöht werden. Davon sollen vor allem Menschen profitieren, die an einer schweren Erkrankung oder Behinderungen leiden und bei denen ein sehr hohes, hohes oder erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf nach einer Corona-Infektion besteht.