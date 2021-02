Apps als Vorteil der Digitalisierung im Gesundheitswesen

Corona-Warn-Apps, gestiegene Videosprechstunden bei Ärzten und Therapeuten: Die Corona-Pandemie hat dem Gesundheitswesen einen digitalen Schub versetzt. Durch digitale Lösungen wie beispielsweise die Behandlung über den Bildschirm werde das Infektionsrisiko für Ärzte und Personal reduziert, das sei ein Vorteil der Telemedizin, so Eckhard Nagel, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften der Universität Bayreuth.

Bei der 16. Brandenburger Landeskonferenz «Digitalisierung im Gesundheitswesen» der AOK Nordost und der Landesregierung am Mittwoch (digital) will Nagel über die Folgen der Corona-Pandemie für die Digitalisierung in dem Bereich berichten.