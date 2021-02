Sonnenbrillenwetter bis Donnerstag in Berlin und Brandenburg

Bis zu 21 Grad, kein Regen und Sonne pur: Bis Donnerstag herrscht in Berlin und Brandenburg Sonnenbrillenwetter. Ungewöhnlich warm wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bereits am heutigen Dienstag mit bis zu 18 Grad. Der Höchstwert der Woche soll am Mittwoch erreicht werden. Dann sollen es laut DWD-Meteorologen sonnige 21 Grad werden. Und auch der Donnerstag bleibt mit viel Sonnenschein, ein paar Wolken und voraussichtlich 19 Grad frühlingshaft.

