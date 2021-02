Pädagogenverband sieht Öffnung der Grundschulen skeptisch

Der Brandenburger Pädagogen-Verband hat sich vor der Öffnung der Grundschulen im Wechselunterricht weiterhin skeptisch gezeigt. «Wie sollen die Kollegen gleichzeitig den Präsenz- und den Fernunterricht sowie auch noch die Notbetreuung organisieren?», sagte der Präsident des brandenburgischen Pädagogenverbands, Hartmut Stäker, der Deutschen Presse-Agentur. Von Bildungsministerium habe es dazu keine Antworten gegeben, kritisierte Stäker. Die Festlegung, welche Aufgaben die Mitarbeiter übernehmen sollen, bleibe jeder Schulleitung überlassen.

Dabei helfe auch die Verpflichtung von studentischen Unterstützungskräften nur begrenzt, meinte Stäker. «Die arbeiten vielleicht an den Schulen in Potsdam mit, aber wer macht das in Finsterwalde, Doberlug-Kirchhain oder Kleinkleckersdorf bei Cottbus?»