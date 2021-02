Kein Schwimmunterricht im Land: Bald mehr Nichtschwimmer?

Wegen der Corona-Pandemie darf seit Monaten in Brandenburg nur noch wenig Schwimmunterricht angeboten werden. Seit Mitte Februar findet er überhaupt nicht mehr statt. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, erhöht das nicht nur die Verluste von Schwimmbadbetreibern, sondern auch die Befürchtung, dass die Zahl der Nichtschwimmer zunimmt. «Die steigenden Zahlen der Nichtschwimmer bereiten uns sehr große Sorgen», sagte die Geschäftsführerin des Landesschwimmverbands (LSV), Maren Nagel. «Es gibt viele Kinder, die im Schuljahr 2019/20 noch nicht die Schwimmausbildung abgeschlossen hatten, als im März der erste Lockdown eingesetzt wurde.»

Seit dem ersten Corona-Lockdown im Frühjahr und der zweiten Schließung ab November war Schwimmunterricht in Brandenburg nur sehr unregelmäßig möglich. Alle Kinder, die im laufenden Schuljahr schwimmen lernen sollten, hätten durch den zweiten Lockdown auch noch keine Chance gehabt, das Schwimmen zu erlernen, sagte Nagel. «Somit werden wir im Sommer zwei Jahrgänge von Kindern haben, die keine sichere Schwimmer sind. Das ist eine gigantische Anzahl an Kindern.» Allerdings könne der Verband dazu keine Zahlen nennen, da es keine verlässlichen Erhebungen gebe.

In der Tat setzt die Krise vielen Betreibern zu. «Die Corona-Pandemie trifft die kommunalen Badbetreiber in Brandenburg mit voller Wucht», sagte eine Sprecherin des Verbands Kommunaler Unternehmen (VKU), der in Brandenburg 14 kommunale Badbetreiber mit 18 Bädern vertritt. Mehr Personal, mehr Aufwand, geringe maximal zulässige Besucherzahl. «Corona lässt die finanziellen Verluste der Bäder deutlich höher ausfallen als in den Vorjahren, wie etwa die Freibadsaison 2020 zeigte», sagte die Sprecherin.