Netzhoppers im Kampf um die Playoff-Plätze: «Es wird eng»

Der Sieg in Berlin brachte auch keine Entspannung im Kampf um die Playoff-Plätze bei den Netzhoppers KW-Bestensee. «Es wird eng», prophezeite Teammanagerin Britta Wersinger nach dem 3:0 (25:20, 25:23, 25:20)-Erfolg beim VC Olympia am Mittwoch.

Zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde in der Volleyball-Bundesliga sind die Brandenburger Tabellensechster. Dahinter folgen mit knappem Abstand drei Vereine, die noch bis zu zwei Nachholspiele haben. «Ob wir in die Playoffs kommen, wird sich wohl erst am letzten Spieltag entscheiden», sagte Wersinger.