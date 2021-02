Polizisten sollen früher Corona-Impfung erhalten als geplant

Brandenburg will Berufsgruppen mit Risikoeinsätzen wie Polizisten eine Corona-Impfung ermöglichen - auch wenn sie bisher nicht zur ersten Impfgruppe gehören. Das Land werde bis zum 1. April 170 400 Impfdosen von Astrazeneca bekommen - das sei deutlich mehr als für Menschen mit der höchsten Impfpriorität im Alter von 18 bis 64 Jahre nötig sei, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse, am Donnerstag. Zudem stünden viele freie Impftermine zur Verfügung. Alle verfügbaren Impfdosen sollten schnell genutzt werden. Deshalb könnten nun auch Polizei- und Ordnungskräfte, die einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt seien sowie Mitarbeiter im öffentlichen Gesundheitsdienst eine Impfung erhalten. Das gelte auch für Beschäftigte und Bewohner von Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen. Die Ständige Impfkommission hat den Impfstoff von Astrazeneca nur für unter 65-Jährige empfohlen.

Es gehe zunächst um gut 1000 Polizisten im Streifendienst oder in Bereitschaft, die zum Beispiel auf Anti-Corona-Demonstrationen im Einsatz seien, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Martin Burmeister. Das Gesundheitsministerium habe das Innenministerium darüber informiert, dass mehr Impfstoff von Astrazeneca zur Verfügung stehe als erwartet. Nach Ansicht des Landes handelt es sich nicht um einen Verstoß gegen die Reihenfolge beim Impfen. Nonnemacher hatte in der vergangenen Woche noch bedauert, dass etwa Polizisten noch nicht geimpft werden könnten.

Nach der Corona-Impfverordnung des Bundes kann von der Reihenfolge in Einzelfällen abgewichen werden, zum Beispiel um zu vermeiden, dass Impfstoff vernichtet werden muss. Polizisten waren auch in anderen Ländern bereits geimpft worden, etwa in Sachsen.