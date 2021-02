Brandenburg will Praxisärzte in Corona-Impfung einbeziehen

Die Brandenburger Landesregierung will bei mehr zur Verfügung stehendem Impfstoff auch Corona-Impfungen in Arztpraxen ermöglichen. «Selbstverständlich werden die Arztpraxen in die Impfkampagne einbezogen, sobald ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht», sagte Regierungssprecher Florian Engels am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. «Wir begrüßen, dass viele Ärzte bereitstehen, um damit möglichst bald zu beginnen. Dazu brauchen wir Verlässlichkeit und Transparenz bei den Impfstofflieferungen.» Die Kassenärzte in Brandenburg fordern Corona-Impfungen auch in Arztpraxen, um mögliche Engpässe in Impfzentren zu verhindern. Derzeit fehlt ausreichend Impfstoff in Brandenburg.

