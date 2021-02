Brandenburger genießen winterliche Ausflüge bei viel Sonne

Bei winterlichem Sonnenschein haben viele Brandenburger am Samstag einen sportlichen Ausflug in die Kälte unternommen. In Potsdam wurde im Park Babelsberg nicht nur gerodelt, auch Langläufer zog es hinaus. Auf dem Schwarzen Meer, einem künstlichen See im Park Babelsberg, waren Eisläufer zu sehen. Auf dem Tiefen See in Potsdam gingen Leute spazieren.

Auch auf dem Ruppiner See in Neuruppin waren Spaziergänger unterwegs. Um Cottbus herum waren Langläufer und Schlittschuhläufer auf kleinen Teichen zu sehen. Polizei und Feuerwehr warnen davor, auf Eisflächen zu gehen, weil sie nicht immer sicher sind.

Die Zeit des Dauerfrostes in Berlin und Brandenburg geht bald zu Ende: Der Deutsche Wetterdienst sagt für diesen Sonntag Höchsttemperaturen von minus drei bis null Grad voraus, am Montag sollen die Höchstwerte von minus zwei bis auf plus zwei Grad steigen. Nachts wird es allerdings klirrend kalt: Für Sonntag werden Tiefsttemperaturen von örtlich bis zu minus 22 Grad erwartet, am Montag «nur» noch bis minus neun Grad.

