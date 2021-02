Klima-Schäden: Ministerium will mehr für Waldbesitzer tun

Wer in Brandenburg Wald besitzt, kann künftig mit mehr Unterstützung durch das Land rechnen. Das Forstministerium hat dazu nach eigenen Angaben die Förderrichtlinie zur «Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald» überarbeitet. Damit sollen Waldbesitzer bei klimabedingten Waldschäden Hilfe erhalten. Mittel von 16 Millionen Euro im Jahr stünden dafür bereit, wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte.

Die Richtlinie enthält demnach neue Fördergegenstände. Dazu zähle etwa die bodenschonende Holzbringung mit Rückepferden. Zudem hat das Umwelt- und Forstministerium nach eigenen Angaben das Antragsverfahren für Hilfen vereinfacht, und die Fördersätze seien an die aktuellen Marktverhältnisse angepasst worden. Die Waldbesitzenden könnten nun mit höheren Zuwendungen kalkulieren und so Folgeschäden nach extremen Wetterereignissen wie Dürreperioden besser abfedern.

