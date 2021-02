Höhere Stromkosten für viele Privathaushalte im Lockdown

Der Corona-Lockdown beschert vielen Verbrauchern höhere Stromrechnungen. Verstärktes Arbeiten von zu Hause sowie Homeschooling hätten bei Privathaushalten zu einem durchschnittlichen Mehrverbrauch von 50 Kilowattstunden im Jahr geführt, informierte das Energieunternehmen EnviaM am Donnerstag. Das seien je nach Tarif des Kunden im Schnitt aller Haushalte Mehrkosten von jeweils 10 bis 15 Euro. Für das Stromnetz insgesamt spiele Homeoffice aber keine Rolle, sagte Vorstandschef Stephan Lowis. «Es verändert sich nur die Verbrauchsabnahmestelle.» Etwa 3500 Kilowattstunden Strom nutzt den Angaben nach ein Durchschnittshaushalt in Deutschland pro Jahr.

Die Mehrheit der rund 3300 Beschäftigten der EnviaM-Gruppe arbeitet den Angaben zufolge im Homeoffice. Das gilt für fast die ganze Verwaltung, und auch Auszubildende lernen von zu Hause. Die Monteure seien aber weiterhin draußen im Einsatz, etwa um Störungen im Netz zu beheben, betonte Lowis. Die Bereitschaftsdienste seien ebenfalls gesichert. Die Beschäftigten in besonders sensiblen Bereichen wie der Netzsteuerung würden regelmäßig getestet. Bisher habe es im Unternehmen keine Infektionsketten gegeben.

