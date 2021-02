Badetod einer Grundschülerin: Angeklagte schweigen

Vor dem Amtsgericht Eberswalde (Barnim) hat am Donnerstag der Prozess um den Badetod einer Berliner Grundschülerin begonnen. Drei Lehrerinnen und eine Erzieherin sind wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen angeklagt. Sie sollen das Mädchen während eines Ausflugs beim Baden im Werbellinsee (Barnim) nicht ausreichend beaufsichtigt haben.

Die siebenjährige Grundschülerin aus Berlin-Neukölln, die nicht schwimmen konnte, wurde am 6. Juni 2016 leblos aus dem Wasser gezogen und starb noch am selben Abend im Krankenhaus. Unter pflichtgemäßer Ausübung ihrer Sorgfalt hätte der Tod des Kinder vermieden werden können, so die Staatsanwältin beim Verlesen der Anklage.