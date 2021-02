Polizei: Vereinzelt schon glatte Straßen

In Brandenburg müssen Autofahrer bereits mit vereinzelt glatten Straßen rechnen, für Samstagabend ist ein Wintereinbruch mit starken Schneefällen angekündigt. Die Polizei appellierte an die Autofahrer, vorsichtig zu fahren. Eine vermehrte Zahl von Unfällen wurde nach den Angaben noch nicht registriert.

Festgefahrener Schnee oder überfrierende Nässe führten zu Glätte, warnte der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht zu Sonntag nehmen nach den Angaben dichte Wolken zu. Kräftige Schneefälle seien im Südwesten des Landes, so im Landkreis Elbe-Elster, zu erwarten. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte zwischen minus 5 und minus 11 Grad. In der gesamten Südhälfte - teils auch im Berliner Raum - werden Schneeverwehungen erwartet. Am Sonntag werden 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee erwartet.