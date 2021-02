Alle Parteien betroffen: 23 Attacken auf Parteibüros 2020

Im vergangenen Jahr hat es 23 Angriffe auf Parteibüros in Brandenburg gegeben - dabei waren anders als zuvor fast alle Parteien betroffen. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Andrea Johlige (Linke) hervor. Damit blieb die Zahl etwa gleich mit den Angriffen in den Vorjahren. 2019 waren es 26, 2018 noch 24 und 2017 demnach 26 Angriffe.

Zu den Angriffen 2020 zählte eine Schmiererei an der Hauswand der CDU in Brandenburg an der Havel am 19. November sowie eine beschmierte Fensterscheibe des Parteibüros der Linken in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) am 10. November 2020.