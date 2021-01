0:3 in Herrsching: Netzhoppers ohne Keturakis chancenlos

Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee hat im Kampf um die Playoff-Plätze einen Rückschlag erlitten. Bei den Volleys Herrsching verlor der Pokalfinalist aus Brandenburg am Samstagabend mit 0:3 (23:25, 19:25, 18:25) und bleibt damit Tabellenneunter. Die Gäste mussten in der Ammersee Arena allerdings das Handicap verkraften, dass ihnen in Byron Keturakis ihr derzeit bester Akteur fehlte. Der kanadische Zuspieler war wegen Rückenbeschwerden nicht einsatzfähig.

Anstelle von Keturakis führte der erst 19-jährige Adrian Klooss bei den Gästen Regie. Der gebürtige Königs Wusterhausener machte seine Sache recht ordentlich, die fehlende Spielpraxis war ihm jedoch in einigen Situationen deutlich anzumerken.

Nach einem zerfahrenen Beginn auf beiden Seiten lagen die Netzhoppers im ersten Durchgang nach einem Aufschlagfehler des Herrschingers Dorde Ilic schon 20:18 in Führung, büßten diesen Vorsprung aber ein. Auch zwei Auszeiten ihres Trainers Christophe Achten in der Crunchtime konnten den Satzverlust nicht verhindern.

Bei den Netzhoppers steigerte sich danach die Verunsicherung noch. Die Mannschaft schwächelte in der Annahme, der Block positionierte sich einige Male zu am Netz. Dadurch hatten die ihrerseits keineswegs überzeugend spielenden Herrschinger wenig Mühe, sich für die 2:3-Niederlage gegen die Brandenburger im Pokal-Halbfinale am 10. Dezember zu revanchieren.