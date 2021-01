Lucas Gregorowicz zu Corona: Ein Weg durch einen Dschungel

Schauspieler Lucas Gregorowicz zeigt sich in der Corona-Pandemie nachsichtig mit Politikern in Deutschland. «Politiker und Regierung haben keine Übung mit der Situation, die gerade herrscht. Also ich bin bereit, ihnen einiges zu verzeihen», sagte Gregorowicz, der als Hauptkommissar Adam Raczek im deutsch-polnischen RBB-«Polizeiruf 110» ermittelt, der Deutschen Presse-Agentur. Die Situation sei wie «ein Weg durch einen Dschungel», durch den man sich gerade schlage.

Er finde, dafür mache die Politik das «ganz gut». «Ich wüsste gerade kein anderes Land, wo ich lieber leben würde», sagte Gregorowicz. Er glaube, es gebe niemanden, den die derzeitige Situation nicht in irgendeiner Form angreife. Er habe glücklicherweise Arbeit gehabt und noch «Kraftreserven». Es gehe ihm sicherlich besser als vielen anderen Menschen.

Gregorowicz ist an diesem Sonntag (20.15 Uhr) in «Monstermutter», der 18. Episode des RBB-«Polizeiruf 110», zu sehen. Es ist der letzte Fall für das Ermittlerduo Lenski/Raczek. Schauspielerin Maria Simon verlässt den Polizeiruf.

