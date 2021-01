Wintereinbruch in Berlin und Brandenburg

Nach heftigen Schneefällen liegt in Teilen Berlins und Brandenburgs eine dicke Schneedecke. Im Raum Berlin laufen die Menschen teilweise auf zehn Zentimetern Schnee, in Potsdam können es sogar elf Zentimeter sein, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstagmorgen sagte. Es ist verbreitet glatt, Autofahrer sollten vorsichtig sein. Der Schnee soll am Samstag allerdings im Laufe des Tages nach Süden abziehen. «Man muss aber mit ein paar Flocken rechnen», sagte der Sprecher des DWD. Die Tagestemperaturen kommen nicht über zwei Grad hinaus, vielerorts herrscht Frost. In der Nacht stürzen die Temperaturen drastisch ab: Dann kann es bis auf minus acht, vielleicht sogar bis auf minus zehn Grad abkühlen.

Der Sonntag bleibt morgens noch teilweise neblig und bewölkt, im Tagesverlauf soll sich aber immer mehr die Sonne zeigen. Es bleibt trocken bei Temperaturen um den Gefrierpunkt herum. Auch in der Nacht zum Montag kann es wieder bis auf minus zehn Grad abkühlen. Erst mit Beginn der neuen Woche ist wieder mit etwas milderen Temperaturen zu rechnen.