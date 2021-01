Glättegefahr in Berlin und Brandenburg

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Berlin und Brandenburg vor strengem Frost in der Nacht zum Montag. Die Meteorologen erwarten Tiefstwerte zwischen minus 6 und minus 10 Grad, im Süden Brandenburgs kann es sogar auf minus 12 Grad abkühlen. Bis Montagmittag herrscht deswegen erneut Glättegefahr.

Tagsüber sollen die Höchsttemperaturen am Montag zwischen minus 2 und plus 1 Grad liegen. Zeitweise kann es Sonnenschein geben, vor allem vormittags. Laut Vorhersage gibt es von der Prignitz bis zum Fläming am Abend örtlich leichten Schneefall oder Schneeregen.