Landtag will Abschuss von Wölfen bei Schäden erleichtern

Der Landtag will den Abschuss von Wölfen erleichtern, wenn sie Schafe und Ziegen reißen.

Mit großer Mehrheit beschlossen die Abgeordneten am Donnerstag (28. Januar 2021) einen Antrag der rot-schwarz-grünen Koalitionsfraktionen, in dem die Landesregierung aufgefordert wird, die Brandenburgische Wolfsverordnung entsprechend zu ändern. Danach soll nach solchen Rissen der Abschuss von Wölfen aus Rudeln zulässig sein, die in der Nähe der Angriffe gesichtet werden.