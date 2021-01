Halbjahreszeugnisse werden doch zum Ferienbeginn verschickt

Nach heftiger Kritik des Landeselternrats und der mitregierenden CDU sollen die Halbjahreszeugnisse für die Brandenburger Schüler doch schon am letzten Schultag vor den Ferien an diesem Freitag per Post versendet werden. Dies bestätigte eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Mittwoch auf Anfrage. Zuerst hatte der RBB berichtet.

Zunächst sollten die Zeugnisse für alle Schüler im Fernunterricht erst am 8. Februar, dem ersten Schultag nach den Ferien, versendet werden. Dies hatte das Ministerium am Montag angekündigt. Lediglich die Abschlussklassen sowie die Schüler der Förderschulen, die im Präsenzunterricht lernen, sollten die Zeugnisse in ihren Schulen ausgehändigt bekommen. Außerdem sollten nur die Zeugnisse für die Sechstklässler an den Grundschulen, die diese für den Übergang auf eine weiterführende Schule benötigten, am Freitag versandt werden.

Der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Gordon Hoffmann, hatte dazu erklärt, trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie müsse es möglich sein, die Zeugnisse vor den Ferien zu verschicken. Der Landeselternrat hatte moniert, dass es lange eine große Unklarheit über die Vergabe der Zeugnisse gegeben habe.