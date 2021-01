Schauspieler Eric Stehfest ist wieder Vater

Der Schauspieler Eric Stehfest (31, «Gute Zeiten, schlechte Zeiten») und seine Frau Edith (26) sind Eltern einer kleinen Tochter geworden. Dazu teilte das Paar am Dienstag ein Bild bei Instagram. Darauf ist zu sehen, wie die Mutter unter einer Decke das Baby stillt, neben ihnen ist der Vater. Das Mädchen heißt demnach Aria Litera und wurde am 11. Januar geboren. Edith Stehfest schrieb dazu: «Wochenbett- Familienzeit, Schnee vor dem Fenster, Ruhe im Herzen. Wir, das kleine Imperium, fliegen auf unserer Umlaufbahn, kleine Finger in warmen Händen.»

Das Paar hat bereits einen kleinen Sohn. Im September veröffentlichten Eric und Edith Stehfest zusammen ein Buch, der Titel lautet «Rebellen lieben laut».

Eric Stehfest war mit der RTL-Daily-Soap «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» zwischen 2014 und 2019 zum TV-Star geworden. Er ist auch für seine Autobiografie «9 Tage wach» bekannt, darin spricht er über seine Vergangenheit mit Gewalt und Drogenkonsum. In der Verfilmung wird er von Jannik Schümann gespielt.

