Zweigeteiltes Humboldt Forum: Eintritt neben freiem Zutritt

Nach der Eröffnungsphase wird es im neuen Berliner Humboldt Forum bei einer unterschiedlichen Eintrittspolitik bleiben. Während weite Teile des riesigen Museums- und Ausstellungszentrums frei zugänglich bleiben, müssen Besucher für den Berliner Teil Eintritt bezahlen. Das machten die Verantwortlichen von Bund und Land deutlich.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters setzt auf die Anziehungskraft des neuen Forums. «Dieses große Gebäude im Herzen der deutschen Hauptstadt soll viele unterschiedliche Besuchergruppen ansprechen», sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Deshalb haben wir für die Dauerausstellung auch den freien Eintritt erkämpft.» Das Humboldt Forum solle ein Aufenthaltsort werden, der die Stadt in ihrer alten Mitte wieder erfahrbar mache. Der Bund will für die Dauerausstellung als Pilotprojekt drei Jahre lang keinen Eintritt verlangen.

Der Linke-Politiker sieht darin kein Problem. «Erstens werden das moderate Eintrittspreise sein und zweitens bekommen diejenigen, die hingehen, wirklich etwas geboten.» Er halte es so: «Wenn es sich jemand leisten kann, dann ist es völlig okay und völlig legitim, einen Beitrag zu leisten. Für die anderen haben wir sehr weite Ausnahmeregeln», sagte er mit Blick auf Ermäßigungen etwa für Schüler oder Rentner.

Lederer sieht andere Prioritäten. «Bei Outreach-Angeboten, Ankaufsetats für die Sammlungen, Programmmitteln für Ausstellungen, Digitalisierung, Barrierefreiheit ist noch so viel zu tun», sagte er. «Bevor man Geschenke verteilt, die allen gleichermaßen zugute kommen, also auch denen, die es sich leisten können, finde ich, muss man erst einmal darüber reden, wie wir diese Defizite abgebaut kriegen.» Berlin sei da in den vergangenen Jahren gut vorangekommen. «Aber wir wissen nicht, was jetzt mit der Pandemie noch auf uns zukommt.»