Netzhoppers bauen gegen Lüneburg auf ihre mentale Stärke

Die Netzhoppers KW-Bestensee wollen im Kampf um die Playoff-Plätze in der Volleyball-Bundesliga ihre gute Position weiter ausbauen. Mit einem Erfolg in der heimischen Landkost Arena gegen die SVG Lüneburg am Samstag (18.00 Uhr/sporttotal.tv) soll der derzeitige sechste Tabellenplatz gefestigt werden. «Das ist ein Gegner, gegen den wir gut zusammenstehen und alles reinlegen müssen», warnt Co-Trainer Florian Grüschow vor den Niedersachsen, die jedoch im bisherigen Saisonverlauf als Tabellenneunter enttäuschten.

Das Hinspiel in Lüneburg gewannen die Brandenburger mit 3:2. Sollte die Partie auch diesmal wieder in den Tiebreak gehen, würde Netzhoppers-Cheftrainer Christophe Achten relativ entspannt bleiben. «Meine Spieler zeigen in dieser Saison in den alles entscheidenden Sätzen eine unheimliche mentale Stärke, die ich so bei keinem anderen Team erlebt habe», sagte der 42-Jährige. Sieben der bisherigen 14 Pflichtspiele der Brandenburger wurden erst im Tiebreak entschieden, fünfmal siegten dabei die Netzhoppers.

Güschow hält zudem einen Sprung in der Tabelle für möglich. «Wichtig wäre, jetzt über Wochen hinweg konstant auf gutem Niveau zu spielen», sagt der Co-Trainer. Außenangreifer Dirk Westphal hingegen weist bei dieser Zielsetzung auf ein Problem hin. «Die Rückrunde wird schwierig für uns», sagt der 34-jährige Ex-Nationalspieler, «denn wir hatten schon viele Heimspiele, darunter auch gegen Bühl und Herrsching, gegen die wir zu Hause verloren haben.» Beide Kontrahenten belegen derzeit die Tabellenplätze vier und fünf unmittelbar vor den Netzhoppers.

