Auto brennt in Kolkwitz

Vor einer Garageneinfahrt in Kolkwitz (Spree-Neiße) hat am frühen Freitagmorgen ein dort abgestelltes Auto gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, habe der Wagen voll in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit. Durch das Feuer seien das Garagentor und die Dachrinne beschädigt worden. Es sei niemand verletzt worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

© dpa

