Fehlstart bei Hotline: Kassenärzte-Chef sieht Fortschritte

Nach dem chaotischen Start der Vergabe von Terminen in den Corona-Impfzentren über die Rufnummer 116 117 sehen die Kassenärzte in Brandenburg eine Besserung. «Wir sind immer noch unzufrieden mit der Hotline», sagte der Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, Peter Noack, der Deutschen Presse-Agentur. «Aber wir können in den letzten Tagen eindeutig erkennen, dass das besser wird.» Am ersten Tag hätten rund 23 000 Menschen die Hotline angerufen, unter zehn Prozent der Anrufe seien angenommen worden. «Jetzt hat es sich eingependelt auf rund 3500 bis 3700 eingehende Anrufe pro Tag.» Das sei eine Annahmequote von 85 bis 90 Prozent.

In den ersten Tagen hatten der Ansturm auf die Hotline und technische Probleme dazu geführt, dass viele Anrufer nicht durchkamen und verärgert waren. «Dass so viele anrufen, war überraschend. Wir werden dafür geprügelt, dass das nicht klappt», sagte Noack. Im bundesweiten Vergleich seien die Call-Center für Brandenburg mit 150 Mitarbeitern aber aus seiner Sicht gut ausgestattet. Das Impfen selbst läuft in Brandenburg bisher ebenfalls eher schleppend - das soll nach dem Willen der Kassenärzte schneller gehen. Dafür ist aus Sicht des Vorstandschefs aber mehr Impfstoff vom Bund notwendig.

