Arcelormittal bemüht sich um Auftrag bei Tesla in Grünheide

Der Stahlproduzent Arcelormittal bemüht sich für seinen Standort in Eisenhüttenstadt um die Zulieferung von Stahlblechen an das neue Tesla-Werk in Grünheide. «Wir sind guten Mutes, dass wir Mengen absetzen können», zitierte die «Märkische Oderzeitung» am Montag einen der Geschäftsführer, Ralf-Peter Bösler.

Derzeit befinde sich das Unternehmen mit weiteren Wettbewerbern in einem Zulassungsverfahren des US-amerikanischen E-Auto-Produzenten Tesla, der derzeit eine Produktionsstätte für Elektroautos in Brandenburg baut. «Es ist die übliche Vorgehensweise von Auto-Herstellern», sagte ein Unternehmenssprecher. Näheres, etwa zu geplanten Liefermengen und dem Preis, wurde zunächst nicht bekannt. Arcelormittal beschäftigt am Standort Eisenhüttenstadt 2500 Menschen.

© Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH Pflegekraft statt Superkraft... …und trotzdem heldenhaft. Wenn du auch ein unschlagbarer Teamplayer bist, dann bewirb dich jetzt als Pflege-Held*in auf vivantes-karriere.de! mehr