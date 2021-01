Netzhoppers mit Pokalfinal-Test in Frankfurt

Mit vorsichtigem Optimismus gehen die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee in ihr erstes Bundesligaspiel im neuen Jahr. Vor der Begegnung am Samstag (19.30 Uhr/sporttotal.tv) bei den United Volleys Frankfurt sagte Außenangreifer Dirk Westphal der Deutschen Presse-Agentur: «Wir wollen einen guten Kampf liefern und punkten. Das haben wir auch drauf.»

Die Partie in der Fraport-Arena von Frankfurt bietet zugleich einen Vorgeschmack auf das deutsche Pokalfinale am 28. Februar in Mannheim, in dem sich beide Mannschaften erneut gegenüberstehen werden. Westphal rechnet aber nicht damit, dass angesichts dieser Konstellation am Samstag mit verdeckten Karten gespielt wird. «Es ist derzeit ein heißes Rennen um die besten Playoff-Plätze. Da wird bestimmt keiner die Handbremse anziehen», sagte der 34 Jahre alte Ex-Nationalspieler.