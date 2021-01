Brandenburg: Entscheidung über Corona-Beschränkungen erst Freitag

Die Brandenburger Landesregierung will erst am Freitag (08. Januar 2021) abschließend über die Verlängerung und Verschärfung der Corona-Beschränkungen entscheiden.

Dies erklärte Regierungssprecher Florian Engels am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Vereinbarungen der Regierungschefs von Bund und Ländern müssten in Landesrecht umgesetzt werden. «Das betrifft insbesondere die Einschränkungen des Bewegungsradius aus Regionen mit hohen Infektionszahlen und den Schulbereich, aber auch weitere Themen», erklärte Engels. «Zu den verschiedenen Fragen sind noch regierungsinterne, aber auch externe Abstimmungen notwendig, zum Beispiel mit Kreisen und kreisfreien Städten.» Ursprünglich wolle das Kabinett die neue Eindämmungsverordnung am Donnerstag beschließen.