Brandenburg prüft längere und schärfere Corona-Regeln

Die Brandenburger müssen sich auf längere Corona-Beschränkungen und auf noch strengere Regeln einstellen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) begrüßte am Dienstagabend (05. Januar 2021) die Verständigung von Bund und Ländern, den Lockdown vorerst bis zum 31. Januar 2021 zu verlängern und in einzelnen Bereichen zu verschärfen. Das Kabinett beriet noch am Dienstag telefonisch über die Ergebnisse. Nach der Diskussion mit dem Kabinett und mit den Landräten und Oberbürgermeistern werde die Regierung nochmals intern beraten und voraussichtlich erst am Donnerstag über die Verordnung entscheiden, teilte Regierungssprecher Florian Engels mit.