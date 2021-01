Mehr Ordnungsrufe im Brandenburger Landtag

Im Brandenburger Landtag gibt es deutlich mehr Ordnungsrufe als zuvor. Seit dem Beginn dieser Wahlperiode im Herbst 2019 bis zum Jahresende 2020 zählte das Parlament 13 Ordnungsrufe, teilte Landtagssprecherin Viktoria Bittmann auf Anfrage mit. Sie seien zwölf Mal im Jahr 2020 ausgesprochen worden, einmal im Jahr 2019. In der gesamten vorherigen Legislaturperiode von 2014 bis 2019 waren es dagegen nur acht Ordnungsrufe, von 2009 bis 2014 handelte es sich sogar nur um einen einzigen Ordnungsruf.

Die meisten Ordnungsrufe gingen in der laufenden Wahlperiode an Abgeordnete der AfD - sie erhielten in neun Fällen einen Ordnungsruf. Dabei ging es zum Beispiel um die Äußerung «Kinder-SA» des damaligen AfD-Fraktionschefs Andreas Kalbitz im Zusammenhang mit Aktionen linker Gruppen. Als SA wurde die Sturmabteilung der Nationalsozialisten bezeichnet.