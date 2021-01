Land plant keine weiteren Prämien für Krankenhauspersonal

Die Brandenburger Landesregierung plant gegenwärtig keine weiteren Prämienzahlungen für medizinisches Personal an Krankenhäusern. Hintergrund sei auch, dass es so immer wieder zu empfundenen Ungerechtigkeiten und Ungleichbehandlungen kommen würde, wie das Gesundheitsministerium auf eine Anfrage der AfD-Fraktion mitteilte. Entscheidend für die Beschäftigten seien gute Arbeitsbedingungen und bessere Verdienstmöglichkeiten.

Das Gesundheitsministerium nannte in diesem Zusammenhang die letzte Tarifrunde im Oktober im Öffentlichen Dienst mit einer Erhöhung der Entgelte für alle Beschäftigten und den Zulagen für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflege-und Betreuungseinrichtungen einen richtigen Schritt.

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen hat dem Ministerium zufolge Prämien an neun anspruchsberechtigte Krankenhäuser im Land ausgezahlt. Unter den Einrichtungen waren nach einer Auflistung des Gesundheitsministeriums unter anderem das Klinikum Dahme-Spreewald in Lübben, die Krankenhäuser Märkisch-Oderland GmbH in Strausberg, die Klinikum Ernst von Bergmann GmbH und die Brandenburgklinik Berlin-Brandenburg in Bernau. Wer eine Prämie erhalte, entscheide die jeweilige Einrichtung selbst. Sie kann demnach bis zu 1000 Euro betragen. Die Krankenhäuser müssen die Prämien laut Ministerium bis zum 31. Dezember 2020 an die Beschäftigten ausgezahlt haben.