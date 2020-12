Impfungen der Mitarbeiter am Carl-Thiem-Klinikum beginnen

Nachdem seit Sonntag mobile Teams in Brandenburger Pflegeheimen Impfungen gegen das Coronavirus durchführen, sollen nun auch die Mitarbeiter am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus gegen das Virus geschützt werden. Ab heute haben nach Angaben der Einrichtung alle, die dort arbeiten, die Möglichkeit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher will sich vor Ort ein Bild von der Situation am größten Krankenhaus im Süden des Landes machen und die Impfstrecke der Klinik in Augenschein nehmen. Ihren Angaben zufolge ist derzeit in ganz Brandenburg 30 Prozent des medizinischen Personals selbst an Covid-19 erkrankt, befindet sich in Quarantäne oder leidet an anderen Krankheiten.

Nonnemacher will unter anderem das Pandemiehaus am Klinikum besuchen, in dem sich drei Corona-Stationen befinden. Geplant ist zudem ein Besuch auf der Covid-Intensivstation.

Das Klinikum in Cottbus ist nach eigenen Angaben mittlerweile an seine Kapazitätsgrenzen gelangt. Um alle schwerkranken und intensivmedizinisch zu betreuenden Corona-Patienten bestmöglich versorgen zu können, mussten interne Strukturen verändert werden. Mitarbeiter wurden demnach bereits seit dem Frühjahr geschult und intern versetzt. Dennoch mussten aufgrund der hohen Zahl an Schwerkranken mehrere Covid-19-Patienten in Krankenhäuser im Norden Brandenburgs und nach Berlin verlegt werden.

Impfungen soll es unter anderem auch am Herzzentrum Bernau (Barnim), am Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam, am Klinikum Frankfurt (Oder) und am Klinikum Niederlausitz in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) geben.