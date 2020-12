Aufbau Potsdamer Impfzentrum läuft: Enorme Herausforderung

Der Aufbau des Impfzentrums in der Potsdamer Metropolishalle - eines von insgesamt elf landesweit - läuft nach Plan.

In der Metropolis Halle ist ein Impfzentrum mit Impfkabinen und Wartebereich aufgebaut. Am Sonntag haben die Corona-Impfungen in Brandenburg begonnen.

Ab dem 5. Januar 2021 sollen dort die ersten Menschen mit dem Covid-19-Impfstoff geimpft werden. Ab Montag (4. Januar 2021) nächster Woche werden über ein Callcenter die ersten Termine vergeben. «Wir stehen gemeinsam vor der Bewältigung einer enormen Herausforderung, wie es sie noch nie in Brandenburg gab», sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Montag in Potsdam. Im Vergleich zum Stadtstaat Berlin, wo bereits seit Sonntag die Impfzentren arbeiten, müsse in Brandenburg eine riesige Fläche versorgt werden. Der logistische Aufwand sei um einiges komplizierter, sagte Nonnemacher.