40-Jähriger raucht im Zug: Und landet im Gefängnis

Ein 40 Jahre alter Mann ist nach dem Anzünden einer Zigarette in einer Regionalbahn im Gefängnis gelandet.

Der Fahrgast wurde auf der Strecke Rathenow-Stendal am Weihnachtswochenende vom Zugpersonal beim verbotenen Rauchen erwischt, weigerte sich aber, die anfallenden Reinigungskosten zu übernehmen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Die Beamten nahmen den 40-Jährigen am Stendaler Bahnhof in Empfang und stellten fest, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl aus Brandenburg vorlag.