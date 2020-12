Woidke will weniger Alleingänge bei Corona-Abstimmung

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) fordert mehr Gemeinsamkeit der Länder bei der Abstimmung über neue Corona-Regeln.

«Wir alle stehen gemeinsam in der Verantwortung. Wir haben den Einzelhandel geschlossen, aber nicht den Jahrmarkt der Eitelkeiten», sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. «Das beschädigt die Glaubwürdigkeit von Politik.» Am meisten geärgert hätten ihn in den vergangenen Monaten wiederholte Alleingänge einiger Kollegen: «Erst bei der Verschärfung, wo einer meint, mehr «harter Hund» sein zu müssen als andere, was am Ende nicht geholfen hat, genauso wie beim Wettlauf, wer der größte Lockerer ist.» Diese widersprüchlichen Meldungen verwirrten, machten die Menschen müde und minderten die Akzeptanz. «Die aber ist Grundvoraussetzung für Erfolg», so Woidke.