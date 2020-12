Bündnis für Suchtprävention startet im Januar

Informieren, Qualifizieren, Vernetzen: Um besonders gefährdete Menschen bei Suchterkrankungen besser zu unterstützen, hat sich die Landestelle für Suchtfragen Brandenburg mit den Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) zusammengeschlossen. Im Januar will das auf vier Jahre angelegte Bündnis, das vom Gesundheitsministerium Brandenburg unterstützt wird, mit der Arbeit starten, wie Geschäftsführerin der Landesstelle, Andrea Hardeling am Dienstag sagte. Zunächst soll es um Kinder aus suchtbelasteten Familien gehen. «Diese Kinder sind gerade jetzt besonders belastet», sagte Hardeling.

Nach Worten von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat Alkoholkonsum in der Corona-Pandemie zugenommen. «Suchterkrankungen betreffen Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen, es sind aber immer die Kinder, die am meisten leiden, wenn es Suchtprobleme in der Familie gibt.»