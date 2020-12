Landtag beschließt Haushalt 2021 mit Rekordschulden

Der Brandenburger Landtag hat in seiner letzten Sitzung dieses Jahres den Landeshaushalt für 2021 beschlossen. Für den Haushalt mit Rekordausgaben in Höhe von knapp 15,5 Milliarden Euro stimmte die Mehrheit der rot-schwarz-grünen Koalitionsfraktionen. Die Opposition votierte dagegen. Beschlossen wurde auch die Aufnahme neuer Schulden in Höhe von mehr als 2,7 Milliarden Euro, vor allem wegen der Corona-Krise. Das ist ebenfalls ein Rekordwert. Dafür erklärte der Landtag wegen der gesetzlichen Schuldenbremse eine außergewöhnliche Notlage bis zum Jahr 2022. Die Opposition hatte die hohe Schuldenaufnahme und die Feststellung der Notlage gleich für mehrere Jahre scharf kritisiert.